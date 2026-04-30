BMW Aktie
Marktkap. 49,54 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Der Münchener Autobauer habe für das erste Quartal das sauberste Zahlenwerk der Autohersteller in der Europäischen Union geliefert, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die nun risikoärmeren Prognoseaussagen zu China und dass BMW für die drei Quartale bis zum Jahresende zuversichtlich sei./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Underweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
82,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
83,04 €
|Abst. Kursziel*:
-0,65%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
82,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,41%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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