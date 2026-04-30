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Marktkap. 49,54 Mrd. EUR

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Bernstein Research

BMW Outperform

13:26 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autobauers hätten viele positive Aspekte wie etwa die besser als erwartete operative Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft enthalten, schrieb Stephen Reitman in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktien hätten immer noch deutlich Luft nach oben./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
83,04 €		 Abst. Kursziel*:
30,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
82,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,37%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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