BMW Aktie
Marktkap. 49,54 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Autobauers hätten viele positive Aspekte wie etwa die besser als erwartete operative Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft enthalten, schrieb Stephen Reitman in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktien hätten immer noch deutlich Luft nach oben./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
83,04 €
|Abst. Kursziel*:
30,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
82,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,37%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|13:26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13:16
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:11
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13:16
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:11
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13:06
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13:16
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:11
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.