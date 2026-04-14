BMW Aktie
Marktkap. 50,08 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Ergebnis vor Steuern des Autokonzerns dürfte um mehr als 15 Prozent gesunken sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in China im ersten Quartal sowie Rohstoff-, Wechselkurs- und Zollfaktoren deuteten aber auf eine sequenzielle Verbesserung im Laufe des Jahres 2026 hin./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Underweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
82,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
82,24 €
|Abst. Kursziel*:
0,32%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
82,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,44%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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