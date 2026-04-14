Barclays Capital

BMW Underweight

12:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Ergebnis vor Steuern des Autokonzerns dürfte um mehr als 15 Prozent gesunken sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in China im ersten Quartal sowie Rohstoff-, Wechselkurs- und Zollfaktoren deuteten aber auf eine sequenzielle Verbesserung im Laufe des Jahres 2026 hin./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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