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Marktkap. 49,08 Mrd. EUR

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RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

08:36 Uhr
BMW Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
79,66 EUR -1,06 EUR -1,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan wertete das erste Quartal in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung als durchwachsen. Der Autobauer habe im Kerngeschäft zwar die Erwartungen übertroffen, doch dies sei vom Finanzbereich aufgewogen worden. Neue Modelleinführungen stützten, aber eine Trendwende in China bleibe nicht greifbar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
80,86 €		 Abst. Kursziel*:
3,88%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
79,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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