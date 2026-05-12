BMW Aktie
Marktkap. 49,08 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan wertete das erste Quartal in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung als durchwachsen. Der Autobauer habe im Kerngeschäft zwar die Erwartungen übertroffen, doch dies sei vom Finanzbereich aufgewogen worden. Neue Modelleinführungen stützten, aber eine Trendwende in China bleibe nicht greifbar./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
80,86 €
|Abst. Kursziel*:
3,88%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
79,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,45%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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