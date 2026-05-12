RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

08:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan wertete das erste Quartal in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung als durchwachsen. Der Autobauer habe im Kerngeschäft zwar die Erwartungen übertroffen, doch dies sei vom Finanzbereich aufgewogen worden. Neue Modelleinführungen stützten, aber eine Trendwende in China bleibe nicht greifbar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:08 / EDT

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