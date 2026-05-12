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WKN 756857

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ISIN DE0007568578

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Symbol SSMFF

Deutsche Bank AG

SFC Energy Buy

10:36 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
21,75 EUR 1,79 EUR 8,97%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Buy" belassen. Der größte Einzelauftrag der Firmengeschichte habe die Jahresziele nach oben getrieben, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,94 €		 Abst. Kursziel*:
26,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,15%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

10:36 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
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