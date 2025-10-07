DAX24.411 +0,1%Est505.634 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,33 -0,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin107.169 +0,6%Euro1,1666 -0,4%Öl65,19 -0,5%Gold3.979 +0,4%
SFC Energy: Kooperation stärkt US-Präsenz

07.10.25 14:29 Uhr

SFC Energy: Kooperation stärkt US-Präsenz | finanzen.net

SFC Energy stärkt durch eine Handelspartnerschaft mit dem US-Integrator SunWise seinen US-Vertrieb und macht sich ein Stück weit immuner gegen etwaige Zollbelastungen.

Wie heute bekanntgegeben, geht der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy eine Handelspartnerschaft mit der US-Gesellschaft SunWize ein. Das Unternehmen mit Betriebszentren in Ohio und Oregon ist seit Jahrzehnten ein etablierter Integrator von netzunabhängigen Stromversorgungslösungen auf Solar- und Hybridbasis. Durch die Partnerschaft wird SunWize sein Portfolio um die Brennstoffzellentechnologie von SFC erweitern, um seinen Kunden robuste und netzunabhängige Stromversorgungslösungen, etwa für kritische Infrastrukturen in den Bereichen Öl und Gas, Telekommunikation, Transport und Überwachung, anzubieten.

Durch die Kooperation schafft sich SFC zusätzliche Vertriebswege für seine US-Produktionsstätte in Salt Lake City und wirkt dadurch auch etwaigen Zollbelastungen entgegen. Für die gebeutelte Aktie eine willkommene Unterstützung bei der Bodenbildung.

Die vollständige Unternehmensmeldung finden sie hier:

zum Artikel

