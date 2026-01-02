Dezember 2025: So schätzen Experten die Allianz-Aktie ein
Was Allianz-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Allianz-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 405,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 390,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|380,00 EUR
|-2,69
|17.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|380,00 EUR
|-2,69
|08.12.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|10,37
|02.12.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|431,00 EUR
|10,37
|01.12.2025
