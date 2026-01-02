Aktien-Prognosen

Was Allianz-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 405,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 390,50 EUR.

2 Experten empfehlen die Allianz-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie.

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der Allianz -Aktie veröffentlicht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

