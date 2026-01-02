DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +2,2%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.353 -0,4%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Aktien-Prognosen

Dezember 2025: So schätzen Experten die Allianz-Aktie ein

03.01.26 09:07 Uhr
Allianz-Aktie: So beurteilen Analysten das Papier im Dezember | finanzen.net

Was Allianz-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
389,20 EUR -1,90 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Allianz-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Allianz-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 405,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 15,00 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 390,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG380,00 EUR-2,6917.12.2025
JP Morgan Chase & Co.380,00 EUR-2,6908.12.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR10,3702.12.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)431,00 EUR10,3701.12.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
