Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:25 0,79 Prozent auf 89.426,00 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 88.729,08 US-Dollar.

Zudem gibt Litecoin am Freitagmittag nach. Um 0,22 Prozent auf 79,64 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 79,82 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 1,67 Prozent auf 3.050,12 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.999,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 594,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 592,05 US-Dollar.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,78 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 1,891 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,877 US-Dollar wert war.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,48 Prozent auf 421,26 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 419,25 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3623 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3563 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2103 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2085 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Tron-Kurs Verluste in Höhe von 0,65 Prozent auf 0,2846 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2864 US-Dollar wert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,69 Prozent auf 868,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 862,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Freitagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1324 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1266 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Solana-Kurs um 1,29 Prozent auf 128,37 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 126,74 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,80 Prozent auf 13,43 US-Dollar, nach 13,54 US-Dollar am Vortag.

Nach 12,58 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Freitagmittag um 3,05 Prozent auf 12,96 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Sui-Kurs um 2,87 Prozent auf 1,512 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,470 US-Dollar wert.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.