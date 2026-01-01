DAX24.568 +0,3%Est505.836 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,4%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.283 +1,0%Euro1,1721 -0,2%Öl60,31 -1,0%Gold4.374 +1,4%
Neues Börsenjahr

Asien und KI-Fantasie beflügeln Techsektor-Aktien - AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon steigen

02.01.26 14:22 Uhr
Asien-Rückenwind und KI-Euphorie: Aktien von AIXTRON, SUSS MicroTech und Infineon gefragt | finanzen.net

Auch zum Start in das Börsenjahr 2026 setzen die großen Trends im Technologiesektor die Akzente - und bewegen die Aktienkurse.

Das Dauerthema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auf der Agenda.

Im Stoxx-600-Branchentableau war der Sektor für Technologie am frühen Nachmittag der stärkste, womit er sich von seiner 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Kurstrend beschreiben, deutlich nach oben absetzte.

Am deutschen Aktienmarkt waren via XETRA zuletzt AIXTRON im MDAX auffällig mit einem Zuwachs von 10,49 Prozent auf 19,12 Euro. SUSS MicroTec ziehen derweil im SDAX um 5,67 Prozent an auf 41,36 Euro an. Moderater war der Aufschlag für Infineon im DAX mit einem Plus von 1,25 Prozent bei 38,20 Euro. Infineon und Suss erreichten die höchsten Kurse seit Juli, Aixtron notierten so hoch wie zuletzt im November.

Gute Vorgaben für den Technologiesektor kamen aus Asien: Dort profitierten Baiducom von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte. Ferner feierte der Entwickler von KI-Chips Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung kletterten auf ein Rekordhoch.

Der starke Anstieg der Samsung-Aktien war eine Reaktion auf Aussagen des Co-Chefs Jun Young Hyun, der lobende Reaktionen der Kunden auf die Samsung-Halbleiter des HBM-4-Standards breitbandiger Speicherchips erwähnt hatte. Die in einem Neujahrsgruß an die Angestellten gefallene Anmerkung befeuerte Hoffnungen, die Südkoreaner könnten vor einer Vereinbarung über Lieferungen an NVIDIA stehen.

/ajx/mis/men

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

