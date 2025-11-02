DAX 24.160 +0,8%ESt50 5.693 +0,5%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.041 -3,0%Euro 1,1518 -0,2%Öl 64,75 -0,5%Gold 4.003 +0,0%
AIXTRON Aktie

14,18 EUR +0,34 EUR +2,42 %
STU
Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Warburg Research

AIXTRON SE Hold

10:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
14,18 EUR 0,34 EUR 2,42%
News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs bleibe beim Chipausrüster zunächst mau, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,74 €		 Abst. Kursziel*:
12,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,35%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

10:41 AIXTRON Hold Warburg Research
31.10.25 AIXTRON Kaufen DZ BANK
31.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
31.10.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

