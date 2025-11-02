AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs bleibe beim Chipausrüster zunächst mau, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,74 €
|Abst. Kursziel*:
12,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,35%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|10:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|10:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.