Deutsche Bank AG

AIXTRON SE Hold

10:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 15 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Schlüsselfaktor für die positive Marktstimmung sei die Erwartung, dass der Halbleiterindustrie-Zulieferer erheblich vom Trend zu KI-gestützten Rechenzentren profitieren werde, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Einschätzung halte er langfristig für gerechtfertigt, erwarte aber nicht, dass sich diese positiven Effekte vor dem zweiten Halbjahr 2026 einstellten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE