AIXTRON Aktie

19,00 EUR -0,28 EUR -1,43 %
STU
Marktkap. 2,25 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
19,00 EUR -0,28 EUR -1,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 15 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Schlüsselfaktor für die positive Marktstimmung sei die Erwartung, dass der Halbleiterindustrie-Zulieferer erheblich vom Trend zu KI-gestützten Rechenzentren profitieren werde, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Einschätzung halte er langfristig für gerechtfertigt, erwarte aber nicht, dass sich diese positiven Effekte vor dem zweiten Halbjahr 2026 einstellten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,93 €		 Abst. Kursziel*:
5,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,29%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

