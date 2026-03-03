DAX 23.791 -3,4%ESt50 5.772 -3,6%MSCI World 4.453 -0,1%Top 10 Crypto 9,0500 +3,8%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 59.668 +1,4%Euro 1,1614 +0,0%Öl 83,72 +2,2%Gold 5.160 +1,4%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX startet höher -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tesla-Aktie: Markenstreit um "Cybercap" - Tesla klagt gegen Getränkehersteller Tesla-Aktie: Markenstreit um "Cybercap" - Tesla klagt gegen Getränkehersteller
Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
226,70 EUR -0,05 EUR -0,02 %
STU
263,61 USD -0,17 USD -0,06 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,35 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

UBS AG

Apple Neutral

08:41 Uhr
Apple Neutral
Apple Inc.
226,70 EUR -0,05 EUR -0,02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Dynamik der AppStore-Umsätze habe sich im Februar nicht wirklich verbessert, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Es sei der sechste Monat in Folge mit lediglich einstelligem prozentualem Wachstum - eine zunehmend besorgniserregende Serie./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 263,75		 Abst. Kursziel*:
6,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 263,61		 Abst. Kursziel aktuell:
6,22%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 299,09

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:41 Apple Neutral UBS AG
03.03.26 Apple Underweight Barclays Capital
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
26.02.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

