Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot

05.03.26 03:48 Uhr

Im vierten Quartal 2025 hat Börsenprofi Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management viele seiner Beteiligungen aufgestockt. So haben sich die Top Ten seines Depots verändert.

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen den Gesamtwert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Investitionen quartalsweise über das sogenannte 13F-Formular zu melden. Diese Regelung gilt auch für den Vermögensverwalter Fisher Asset Management, geführt von Starinvestor Ken Fisher. Der Depotwert des Unternehmens lag im vierten Quartal 2025 bei rund 292,99 Milliarden US-Dollar. Im Folgenden sind die zehn größten Positionen des Starinvestors aufgelistet, die sich im Schlussquartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt, berücksichtigt werden lediglich Aktienbeteiligungen. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025. Redaktion finanzen.net 4. Quartal 2024: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Portfolio Platz 11: Das Ranking Im abgelaufenen Jahresviertel verwaltete Starinvestor Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management rund 292,99 Milliarden US-Dollar. Da sein Portfolio somit den Wert von 100 Millionen US-Dollar klar übersteigt, ist Fisher dazu verpflichtet, seine Beteiligungen vierteljährlich mittels des 13F-Formulars gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenzulegen. Im folgenden Ranking werden die Top Ten der Aktienpositionen im vierten Quartal 2025 aufgelistet, sortiert nach prozentualem Anteil am Gesamtdepot. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025. Quelle: sec.gov, Bild: IIstudio / Shutterstock.com Platz 10: Eli Lilly Neu in den zehn größten Beteiligungen von Fisher Assst Management war im Schlussquartal der Pharmakonzern Eli Lilly, bei dem sich der Vermögensverwalter mit zusätzlichen 153.265 Aktien eingedeckt hatte und seine Beteiligung damit auf 4.606.327 Eli Lilly-Titel ausbaute. Mit einem Gesamtwert von 4,95 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 1,69 Prozent reichte es im vierten Quartal für den 10. Platz im Ranking. Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com Platz 9: JPMorgan Mit einem Depotanteil von 1,76 Prozent sank die Beteiligung an JPMorgan um einen Rang auf nun Platz 9. Auch hier kaufte Fisher Asset Management im zurückliegenden Jahresviertel zu und erwarb 296.213 zusätzliche Aktien. Die insgesamt dann 16.018.656 Anteilsscheine waren zum Quartalsende 5,16 Milliarden US-Dollar wert. Quelle: sec.gov, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com Platz 8: Caterpillar Um zwei Plätze nach oben in den zehn größten Beteiligungen von Fisher Assst Management ging es im vierten Quartal für den Baumaschinenhersteller Caterpillar, bei dem sich der Vermögensverwalter mit zusätzlichen 54.069 Aktien eingedeckt hatte und seine Beteiligung damit auf 9.493.266 Caterpillar-Titel ausbaute. Mit einem Gesamtwert von 5,44 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 1,86 Prozent reichte es im vierten Quartal für den 8. Platz im Ranking. Quelle: sec.gov, Bild: James Mattil / Shutterstock.com Platz 7: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Die Fisher-Beteiligung am taiwanesischen Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) konnte im Schlussquartal ihren 7. Platz unter den größten Beteiligungen verteidigen. Die 18.146.900 TSMC-Aktien (313.773 Titel mehr als noch im Vorquartal) waren zum Quartalsende 5,51 Milliarden US-Dollar wert und kamen auf einen Depotanteil von 1,88 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Goldman Sachs Auch Fishers Beteiligung am US-Finanzhaus Goldman Sachs konnte im vierten Quartal seine Stellung (Rang 6) unter den Top Ten halten: Die 6.771.556 Aktien (+1,65 Prozent im Vorquartalsvergleich) hatten einen Gesamtwert von 5,95 Milliarden US-Dollar und machten im Depot einen Anteil von 2,03 Prozent aus. Quelle: sec.gov, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com Platz 5: Amazon Die Beteiligung an Amazon landete mit einem Depotanteil von 2,65 Prozent im vierten Quartal 2025 erneut auf Platz fünf. Fisher stockte auch hier auf und erwarb im Berichtszeitraum 489.924 Amazon-Aktien, sodass sich die Zahl der Titel im Depot auf 33.593.612 summierte, die einen Wert von 7,75 Milliarden US-Dollar hatten. Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com Platz 4: Alphabet A-Aktien Bei A-Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet stockte Ken Fisher im vierten Quartal ebenfalls auf - 583.078 Anteilsscheine erwarb sein Unternehmen und steigerte die Zahl der Aktien im Depot damit auf 38.106.033. Die Beteiligung hatte zum Quartalsende einen Wert von 11,93 Milliarden US-Dollar und kam auf einen Depotanteil von 4,07 Prozent - damit blieben die Google-Aktien unverändert auf Platz 4. Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com Platz 3: Microsoft 25.300.410 Microsoft-Aktien befanden sich im vierten Quartal im Depot von Fisher Asset Management, nachdem der Vermögensverwalter seine Beteiligung um 458.014 Aktien (+1,84 Prozent) aufgestockt hatte. Mit einem Gesamtwert von 12,24 Milliarden US-Dollar und einem Depotanteil von 4,18 Prozent sicherte sich der US-Techriese weiterhin den dritten Platz im Depot. Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com Platz 2: Apple Den 2. Platz halten konnte der Techriese Apple. Das Gesamtdepot wurde um 704.293 auf nun 55.146.752 Apple-Aktien verstärkt. Die Beteiligung hatte zum Quartalsende einen Wert von 14,99 Milliarden US-Dollar und nahm 5,12 Prozent des Gesamtdepots ein. Quelle: sec.gov, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: NVIDIA Unverändert auf Platz 1 im Depot von Fisher Asset blieb auch im vierten Quartal der KI-Platzhirsch NVIDIA. 86.057.537 Aktien besaß der Vermögensverwalter zum Quartalsende - 1.493.962 mehr als noch im Vorgängerquartal. Mit einem Depotanteil von 5,48 Prozent blieb NVIDIA damit Fishers größte Beteiligung und kam auf einen Depotwert von rund 16,05 Milliarden US-Dollar. Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Bildquellen: IIstudio / Shutterstock.com