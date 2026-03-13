DAX 23.419 -0,1%ESt50 5.699 -0,3%MSCI World 4.327 -0,1%Top 10 Crypto 9,7565 +2,9%Nas 22.105 -0,9%Bitcoin 64.012 +0,7%Euro 1,1443 +0,1%Öl 106,1 +2,1%Gold 4.993 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos, Xiaomi im Fokus
Top News
Ob Spielfeld oder Kapitalmarkt: Erfolg braucht einen Plan. Die Deka hilft Ihnen, eine professionelle Anlagestrategie zu finden, die zu Ihnen passt. Ob Spielfeld oder Kapitalmarkt: Erfolg braucht einen Plan. Die Deka hilft Ihnen, eine professionelle Anlagestrategie zu finden, die zu Ihnen passt.
UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien UniCredit unterbreitet offizielles Tauschangebot für Commerzbank-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
166,00 EUR +0,16 EUR +0,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 194,33 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Jefferies & Company Inc.

SAP SE Buy

08:31 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
166,00 EUR 0,16 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
165,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
166,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
235,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

09:11 SAP Overweight Barclays Capital
08:31 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 SAP Buy UBS AG
05.03.26 SAP Buy UBS AG
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben
TraderFox Europas KI-Offensive: 5 Aktien, die traditionelle Unternehmen jetzt in die Zukunft katapultieren
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, The notifying party participates in the Own SAP Plan, an employee participation program of SAP. In this context she agreed with SAP to invest an amount of ...
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Receipt of 432 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Receipt of 1929 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Receipt of 2360 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen