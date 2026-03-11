Porsche SE platziert Schuldscheindarlehen - Aktie im Minus
Die Porsche SE hat ein weiteres Schuldscheindarlehen begeben.
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Das Darlehen über 0,7 Milliarden Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird variabel verzinst. Mit dem Geld soll eine variabel verzinsliche Tranche eines 2023 platzierten Schuldscheindarlehens vorzeitig abgelöst werden.
Die Porsche-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 2,12 Prozent tiefer bei 31,45 Euro.
DJG/mgo/cbr
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Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images