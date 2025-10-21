DAX 24.265 -0,3%ESt50 5.664 -0,4%MSCI World 4.340 +0,0%Top 10 Crypto 14,85 -4,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.286 -0,4%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,30 +1,0%Gold 4.107 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche Automobil Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
34,40 EUR -0,08 EUR -0,23 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,57 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAH003

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAH0038

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol POAHF

Warburg Research

Porsche Automobil Hold

10:06 Uhr
Porsche Automobil Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
34,40 EUR -0,08 EUR -0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übergangsphase sei noch nicht beendet, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Der Analyst aktualisierte sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft, nachdem Porsche AG und VW am 19. September ihre Prognosen gekappt hatten. Die gesunkenen Aktienkurse der beiden Autobauer implizierten nun einen fairen Wert der Porsche SE-Aktie auf Höhe seines neuen Kursziels./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Hold

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,69 €		 Abst. Kursziel*:
3,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
34,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

10:06 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
13.08.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
27.05.25 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

finanzen.net Einstufung im Blick Porsche Automobil-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold Porsche Automobil-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Hold
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Mittwochvormittag schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagnachmittag gesucht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
Financial Times Porsche lines up former McLaren boss as new chief
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume steps down
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Porsche Automobil Holding SE zu myNews hinzufügen