Roche Aktie
Marktkap. 303,64 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Unter Verweis auf die Pipeline-Fortschritte schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass die "Verjüngung" im Pharma-Geschäft auf Kurs sei./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
400,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
341,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
345,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
15,81%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
345,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|14:06
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
