Marktkap. 38,04 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

14:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
189,55 EUR -25,15 EUR -11,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Expertengespräch zum Thema Zementpreise mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Tom Zhang berichtete am Mittwochabend von seinem Treffen mit Philipp Schadendorf, dem Chef des Betonherstellers Thomas. Der kurzfristige Preistrend bei Zement wirke positiv, schrieb der Experte. Die Komplexität des Emissionshandelssystems gebe zwar Anlass zur Sorge, doch die politischen Maßnahmen sollten nur langsam voranschreiten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
200,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,50%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
189,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,80%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

