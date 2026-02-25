Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 35,33 Mrd. EURKGV 18,44
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es etwas Licht am Ende des Tunnels, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht mit Einblick in den aktuellen Verlauf in einzelnen Regionen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
267,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
189,45 €
|Abst. Kursziel*:
40,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
188,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,87%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|12:06
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:06
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:56
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research