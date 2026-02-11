DAX 25.196 +1,4%ESt50 6.083 +0,8%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6980 +1,8%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.137 +1,3%Euro 1,1882 +0,0%Öl 69,08 -0,8%Gold 5.076 -0,2%
Novartis Buy

13:46 Uhr
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresende 2025 habe zwar nicht ganz überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar zu den Zahlen. Der "Horizont" bleibe aber verlockend, so der Experte in Anspielung an die gleichnamige Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
122,64 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
122,58 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

