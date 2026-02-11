Novartis Aktie
Marktkap. 252,22 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresende 2025 habe zwar nicht ganz überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar zu den Zahlen. Der "Horizont" bleibe aber verlockend, so der Experte in Anspielung an die gleichnamige Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
135,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
122,64 CHF
|Abst. Kursziel*:
10,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
122,58 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
