Marktkap. 147,99 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

13:46 Uhr
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Cashflow der US-Mobilfunktochter sei besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,59 €		 Abst. Kursziel*:
32,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,62%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

13:46 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12:56 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
08:36 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

