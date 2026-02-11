Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

13:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Cashflow der US-Mobilfunktochter sei besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/la

