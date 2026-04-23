DAX 24.187 +0,1%ESt50 5.895 +0,0%MSCI World 4.611 +0,0%Top 10 Crypto 10,03 +0,5%Nas 24.439 -0,9%Bitcoin 66.794 -0,3%Euro 1,1715 +0,3%Öl 104,6 -1,3%Gold 4.706 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, E.ON, Commerzbank, Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
27,79 EUR +0,39 EUR +1,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,14 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

UBS AG

Deutsche Telekom Buy

13:26 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
27,79 EUR 0,39 EUR 1,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang sieht die negative Kursreaktion der Aktie auf ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US als Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstag schrieb. Dass gleichzeitig auch die Aktien der US-Tochter gesunken seien, erscheine inkonsistent. Die jüngsten Presseberichte deuteten ohnehin darauf hin, dass eine solche Transaktion nicht kurzfristig bevorstehe. Vor diesem Hintergrund erscheine die Telekom-Aktie zu günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,75 €		 Abst. Kursziel*:
30,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,26%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

13:26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:16 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
22.04.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
22.04.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
22.04.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Fusion mit T-Mobile Deutsche Telekom-Aktie freundlich: Analysten debattieren Chancen und Risiken des möglichen Mega-Deals Deutsche Telekom-Aktie freundlich: Analysten debattieren Chancen und Risiken des möglichen Mega-Deals
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: down-Signal im Deutsche Telekom-Chart
finanzen.net Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight', Ziel 39,50 Euro
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Verluste
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Mittag
finanzen.net Overweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Telekom-Aktie
Zacks Countdown to T-Mobile (TMUS) Q1 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
Business Times How Deutsche Telekom and T-Mobile US could pull off the world's biggest M&A deal
Cnet T-Mobile Begins DoorDashing 5G Internet to Customers for Same-Day Deliveries
Business Times Deutsche Telekom weighs full combination with T-Mobile
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Telekom AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Why T-Mobile (TMUS) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
Zacks T-Mobile (TMUS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen