UBS AG

Deutsche Telekom Buy

13:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang sieht die negative Kursreaktion der Aktie auf ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US als Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstag schrieb. Dass gleichzeitig auch die Aktien der US-Tochter gesunken seien, erscheine inkonsistent. Die jüngsten Presseberichte deuteten ohnehin darauf hin, dass eine solche Transaktion nicht kurzfristig bevorstehe. Vor diesem Hintergrund erscheine die Telekom-Aktie zu günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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