Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 128,51 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Tochter T-Mobile US habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements zu den Spekulationen über einen Zusammenschluss mit den Bonnern dürften die Aktionäre der Amerikaner positiv aufnehmen. Die T-Mobile-Führung hatte hypothetisch darauf hingewiesen, dass ein solcher Deal auch der Zustimmung der Mehrheit der Minderheitsaktionäre bedürfe./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,14 €
|Abst. Kursziel*:
54,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,10%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|11:21
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG