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Marktkap. 128,51 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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Symbol DTEGF

Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

11:21 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Tochter T-Mobile US habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements zu den Spekulationen über einen Zusammenschluss mit den Bonnern dürften die Aktionäre der Amerikaner positiv aufnehmen. Die T-Mobile-Führung hatte hypothetisch darauf hingewiesen, dass ein solcher Deal auch der Zustimmung der Mehrheit der Minderheitsaktionäre bedürfe./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,14 €		 Abst. Kursziel*:
54,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,10%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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