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Symbol DTEGF

Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

11:16 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
27,70 EUR 0,30 EUR 1,09%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,56 €		 Abst. Kursziel*:
43,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,60%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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