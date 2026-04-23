Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 131,14 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Telekom
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,56 €
|Abst. Kursziel*:
43,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,60%
|
Analyst Name:
Mathieu Robilliard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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