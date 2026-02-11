DAX 25.182 +1,3%ESt50 6.078 +0,7%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6300 +1,0%Nas 22.987 -0,4%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1883 +0,0%Öl 68,70 -1,3%Gold 5.059 -0,5%
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir im Fokus
BAT-Aktie im Minus: Vergleichsweise geringes Wachstum für 2026 erwartet
Lernen, traden & gewinnen: Das Börsenspiel Trading Masters ist gestartet!
AstraZeneca Aktie

171,70 EUR +1,05 EUR +0,62 %
STU
204,23 USD -0,53 USD -0,26 %
NYSE
Marktkap. 252,13 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

DZ BANK

AstraZeneca Halten

15:41 Uhr
AstraZeneca Halten
AstraZeneca PLC
171,70 EUR 1,05 EUR 0,62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen von 12900 auf 15100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick des Pharmakonzerns hätten jeweils im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die Langfristziele der Briten, die bestätigt worden seien./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Halten

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
170,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

15:41 AstraZeneca Halten DZ BANK
11.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11.02.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
10.02.26 AstraZeneca Buy UBS AG
10.02.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca legt am Donnerstagmittag zu
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Pluszeichen in London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag in Grün
finanzen.net LSE-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen
Benzinga Big Deal, Bigger Doubts: CSPC Slides After $18.5B Pact With AstraZeneca
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In AstraZeneca 5 Years Ago Would Be Worth Today
Financial Times How AstraZeneca shot for the moon — and hit
Financial Times China charges former AstraZeneca executive
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around AstraZeneca PLC?
Benzinga AstraZeneca Cancer Portfolio Dominates Sales With Massive Double Digit Growth
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Astrazeneca (AZN) Q4 Earnings
Business Times AstraZeneca forecasts growth in 2026 as it builds drug pipeline
