Befesa Aktie
Marktkap. 1,3 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Ende Februar erwarteten Eckdaten für 2025. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 243 Millionen Euro - 14 Prozent mehr als im Vorjahr./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Hold
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,48 €
|Abst. Kursziel*:
-1,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
