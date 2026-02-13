Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Ende Februar erwarteten Eckdaten für 2025. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 243 Millionen Euro - 14 Prozent mehr als im Vorjahr./ag/ajx

