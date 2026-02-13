DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Befesa Aktie

32,64 EUR +0,40 EUR +1,24 %
STU
32,52 EUR +0,34 EUR +1,06 %
GVIE
Marktkap. 1,3 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Deutsche Bank AG

Befesa Hold

12:01 Uhr
Befesa Hold
Aktie in diesem Artikel
Befesa
32,64 EUR 0,40 EUR 1,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Ende Februar erwarteten Eckdaten für 2025. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 243 Millionen Euro - 14 Prozent mehr als im Vorjahr./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,48 €		 Abst. Kursziel*:
-1,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,96%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

