Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
UBS AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Neutral
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027
Befesa Aktie

Befesa Aktien-Sparplan
33,00 EUR +0,40 EUR +1,23 %
STU
32,84 EUR -0,02 EUR -0,06 %
GVIE
Marktkap. 1,3 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

UBS AG

Befesa Buy

13:11 Uhr
Befesa Buy
Befesa
33,00 EUR 0,40 EUR 1,23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines verlangsamten Anstiegs der Margen bei Sekundäraluminium angesichts der anhaltenden Schwäche der europäischen Automobilmärkte, habe er seine 2027er Gewinnprognose für den Industrierecycler reduziert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2025 und 2026 hob der Experte allerdings an, auch wegen der jüngsten Zinkpreisentwicklung./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,90 €		 Abst. Kursziel*:
30,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,30%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

