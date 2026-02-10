Befesa Aktie
Marktkap. 1,3 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines verlangsamten Anstiegs der Margen bei Sekundäraluminium angesichts der anhaltenden Schwäche der europäischen Automobilmärkte, habe er seine 2027er Gewinnprognose für den Industrierecycler reduziert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für 2025 und 2026 hob der Experte allerdings an, auch wegen der jüngsten Zinkpreisentwicklung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,90 €
|Abst. Kursziel*:
30,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,30%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|13:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG