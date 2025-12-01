DAX 25.194 +0,1%ESt50 6.188 +0,2%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8815 +1,8%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 58.049 +0,9%Euro 1,1797 -0,1%Öl 70,14 -1,2%Gold 5.183 +0,4%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Top News
Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende Allianz-Aktie nach Rekordgewinn tiefer: 2,5-Milliarden-Rückkauf und höhere Dividende
Suche...
NVIDIA Aktie

Marktkap. 3,97 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
Bernstein Research

NVIDIA Outperform

11:21 Uhr
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Geschäft mit Komponenten für den Einsatz in Datenzentren habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag. Das Geschäft mit dem neuen Grafikprozessor Blackwell entwickele sich stark./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 195,56		 Abst. Kursziel*:
53,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 198,02		 Abst. Kursziel aktuell:
51,50%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 248,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

08:01 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
18.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

finanzen.net KI-Riese legt Bilanz vor NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen gefragt: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse NVIDIA-Aktie nach Rekordumsätzen gefragt: Tech-Riese glänzt trotz KI-Bedenken an der Börse
finanzen.net NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
finanzen.net KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt
TraderFox Nvidia übertrifft Erwartungen – KI-Boom treibt Umsatz um 73 % nach oben
HSBC NVIDIA Corp. - Alte und neue Favoriten
dpa-afx ROUNDUP 2: Nvidia liefert wieder einmal - Investoren dennoch zurückhaltend
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar
MotleyFool Palantir Stock Investors Just Got Spectacular News from Nvidia CEO Jensen Huang
Benzinga Will S&amp;P 500 Open Up Or Down On February 26? Markets Wobble As Nvidia Fades, Tariff Jitters Linger
Benzinga Nvidia, Hormel Foods And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday
Benzinga Nvidia CEO Jensen Huang Pushes Back On Fears Surrounding Big Tech&#39;s $700 Billion CapEx Surge: &#39;Compute Equals Revenues&#39; In The New AI World
Korea Times Nvidia delivers another quarter of stellar growth amid growing concern over AI economy
Financial Times FirstFT: Nvidia stock downbeat despite blockbuster quarter
Financial Times FirstFT: Nvidia stock downbeat despite blockbuster quarter
FOX Business NVIDIA CEO says artificial intelligence boom is just getting started: 'AI is going to be everywhere'
