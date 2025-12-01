NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,97 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Geschäft mit Komponenten für den Einsatz in Datenzentren habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag. Das Geschäft mit dem neuen Grafikprozessor Blackwell entwickele sich stark./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 195,56
|Abst. Kursziel*:
53,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 198,02
|Abst. Kursziel aktuell:
51,50%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 248,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG