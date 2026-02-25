Eni Aktie
Marktkap. 55,19 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Diese seien von hoher Qualität gewesen, schrieb Lydia Rainforth in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechne mit einer positiven Reaktion am Markt./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,10 €
|Abst. Kursziel*:
4,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,33%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
