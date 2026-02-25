DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8235 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
EnviTec Biogas: Comeback der Gasheizung mit Biogasanteil als Kurstreiber?
Eni Aktie

Marktkap. 55,19 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

09:16 Uhr
Eni Sector Perform
Eni S.p.A.
19,17 EUR 0,45 EUR 2,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern habe einen starken Jahresschluss hingelegt, schrieb Biraj Borkhataria in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. So liege etwa das Nettoergebnis um ein Viertel über dem Konsens./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
19,17 €		 Abst. Kursziel*:
-11,33%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
19,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,30%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

09:16 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
28.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

dpa-afx Energiekonzern im Fokus Eni-Aktie mit Gewinnen: Öl- und Gasproduktion im Schlussquartal gesteigert - Gewinn sinkt 2025 leicht Eni-Aktie mit Gewinnen: Öl- und Gasproduktion im Schlussquartal gesteigert - Gewinn sinkt 2025 leicht
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
Zacks Eni Unveils Energy Discovery in Block CI-501 With Murene South-1X Well
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
Zacks Eni Launches Congo LNG Phase 2 as FLNG Nguya Arrives Offshore Congo
