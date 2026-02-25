Eni Aktie
Marktkap. 55,19 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der italienische Energiekonzern habe einen starken Jahresschluss hingelegt, schrieb Biraj Borkhataria in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. So liege etwa das Nettoergebnis um ein Viertel über dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
19,17 €
|Abst. Kursziel*:
-11,33%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
19,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,30%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
