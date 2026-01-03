DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -1,9%Nas22.792 -1,6%Bitcoin57.090 -0,7%Euro1,1784 -0,2%Öl71,18 +0,3%Gold5.183 +0,3%
Krypto-Invest im Blick

So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

26.02.26 19:43 Uhr
Bei einem frühen Investition in Solana hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
85,4135 USD -2,4369 USD -2,77%
Charts|News

Solana war am 25.02.2025 144,12 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,6939 Solana. Das Investment hätte nun einen Wert von 60,96 USD, da sich der Wert von Solana am 25.02.2026 auf 87,85 USD belief. Das entspricht einem Minus von 39,04 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 77,69 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

