DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Erster staatlicher Stablecoin geht im US-Bundesstaat Wyoming an den Start Erster staatlicher Stablecoin geht im US-Bundesstaat Wyoming an den Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eni Aktie

Kaufen
Verkaufen
Eni Aktien-Sparplan
16,86 EUR +0,02 EUR +0,09 %
STU
15,52 CHF -0,06 CHF -0,40 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,44 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

09:11 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
16,86 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,93 €		 Abst. Kursziel*:
0,41%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
16,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

09:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Eni Overweight Barclays Capital
14.01.26 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
Zacks Eni Launches Congo LNG Phase 2 as FLNG Nguya Arrives Offshore Congo
Zacks Eni to Acquire 50% Stake in Exploration Block OFF-5 Offshore Uruguay
RSS Feed
Eni S.p.A. zu myNews hinzufügen