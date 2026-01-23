Eni Aktie
Marktkap. 49,44 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
16,93 €
|Abst. Kursziel*:
0,41%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
16,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
