Eni Aktie
Marktkap. 55,19 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die positive Dynamik des Ölkonzerns im Jahr 2025 sollte sich 2026 fortsetzen, gestützt von Produktionssteigerungen sowie vom Abschluss eines Joint Venture in Indonesien, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 14:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 14:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
19,00 €
|Abst. Kursziel*:
5,27%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
19,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,79%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
