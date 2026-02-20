DAX 25.100 -0,6%ESt50 6.118 -0,2%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.335 -1,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,93 +0,4%Gold 5.158 +1,0%
Eni Aktie

WKN 897791

ISIN wurde kopiert
ISIN IT0003132476

Symbol wurde kopiert
Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

13:11 Uhr
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Italiener dürften sich vor dem Kapitalmarkttag Mitte März eher bedeckt halten, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am Donnerstag. Die Resultate erwartet er aufgrund gefallener Öl- und Gaspreise auch eher schwächer als im Vorquartal./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
18,62 €		 Abst. Kursziel*:
-8,69%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
18,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,91%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
28.01.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 Eni Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Eni S.p.A.

finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt mittags ab
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Minus
Zacks Eni Unveils Energy Discovery in Block CI-501 With Murene South-1X Well
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Financial Times Eni and Repsol fight to recoup $6bn in gas payments from Venezuela
Zacks Eni and BlackRock's Global Infrastructure Partners Finalize CCS Deal
Zacks TechnipFMC Partners with Eni on Coral North FLNG Project
Zacks Eni Discovers Significant Gas Reserves in Indonesia's Kutei Basin
Zacks Eni & Thailand's Gulf Development Ink Long-Term LNG Supply Deal
Zacks Eni Launches Congo LNG Phase 2 as FLNG Nguya Arrives Offshore Congo
