RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Italiener dürften sich vor dem Kapitalmarkttag Mitte März eher bedeckt halten, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am Donnerstag. Die Resultate erwartet er aufgrund gefallener Öl- und Gaspreise auch eher schwächer als im Vorquartal./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST

