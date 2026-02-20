Eni Aktie
Marktkap. 54,69 Mrd. EURKGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Italiener dürften sich vor dem Kapitalmarkttag Mitte März eher bedeckt halten, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am Donnerstag. Die Resultate erwartet er aufgrund gefallener Öl- und Gaspreise auch eher schwächer als im Vorquartal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
18,62 €
|Abst. Kursziel*:
-8,69%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
18,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,91%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|13:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.10.21
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.21
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)