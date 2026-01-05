DAX 24.938 +0,3%ESt50 5.915 -0,1%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,65 +0,6%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.117 -0,1%Euro 1,1707 -0,1%Öl 62,06 +0,5%Gold 4.461 +0,3%
Eni Aktie

16,65 EUR +0,05 EUR +0,28 %
STU
16,62 EUR -0,07 EUR -0,44 %
GVIE
Marktkap. 48,16 Mrd. EUR

KGV 16,63 Div. Rendite 7,64%
WKN 897791

ISIN IT0003132476

Symbol EIPAF

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

13:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
16,65 EUR 0,05 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal Quartal für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,66 €		 Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
16,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,11%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

13:36 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
13:31 Eni Buy UBS AG
12.12.25 Eni Overweight Barclays Capital
12.12.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

