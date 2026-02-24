Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 163,28 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das vierte Quartal habe erwartungsgemäß den Erholungstrend in Deutschland bestätigt, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick liege im erwarteten Rahmen. Nach dem starken Kursverlauf rechnet er aber mit einer eher trägen Reaktion./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
38,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,68 €
|Abst. Kursziel*:
14,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,52%
|
Analyst Name:
Mathieu Robilliard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
