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Bernstein Research

RELX Outperform

19:21 Uhr
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Debatte darüber stellte er einen Rahmen bis 2029 auf. Bei Relx seien die Trends derzeit sehr ermutigend./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Outperform

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,54 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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