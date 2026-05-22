RELX Aktie
Marktkap. 49,97 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Debatte darüber stellte er einen Rahmen bis 2029 auf. Bei Relx seien die Trends derzeit sehr ermutigend./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,54 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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