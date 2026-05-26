Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

09:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche hätten seine positive Einschätzung des IT-Dienstleisters weiter gestärkt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Management ? und insbesondere der neue Finanzvorstand ? hätten das Vertrauen darin bekräftigt, dass die Ziele für 2026 realistisch seien und sich letztlich als konservativ erweisen könnten, sollte sich die derzeitige Geschäftsdynamik fortsetzen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG