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Marktkap. 3,9 Mrd. EUR

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Symbol BHTLF

Deutsche Bank AG

Bechtle Buy

09:16 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
31,30 EUR 0,54 EUR 1,76%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche hätten seine positive Einschätzung des IT-Dienstleisters weiter gestärkt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Management ? und insbesondere der neue Finanzvorstand ? hätten das Vertrauen darin bekräftigt, dass die Ziele für 2026 realistisch seien und sich letztlich als konservativ erweisen könnten, sollte sich die derzeitige Geschäftsdynamik fortsetzen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,18 €		 Abst. Kursziel*:
44,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,77%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

09:16 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 Bechtle Buy UBS AG
11.05.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-News: Bechtle expects positive performance in 2026
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Bechtle posts strong year-end performance
EQS Group EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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