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SMC Research

audius Kaufen

13:34 Uhr
audius Kaufen

Die audius SE ist laut SMC-Research mit einem starken Wachstum und einer deutlichen Ergebnisverbesserung in das Jahr 2026 gestartet. SMC- Analyst Adam Jakubowski sieht das Unternehmen damit auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen, und bestätigt eine Einschätzung zur Aktie.

audius habe sich in den Monaten Januar bis März stark entwickelt und die Gesamtleistung dank der Kombination aus Konsolidierungseffekten und einer unverändert hohen organischen Dynamik insgesamt um 44 Prozent auf 28,3 Mio. Euro gesteigert. Auf dieser Basis habe das Unternehmen das Ergebnis, das im Vorjahr besonders schwach ausgefallen sei, nun deutlich überdurchschnittlich verbessert: Das EBITDA habe audius um fast 90 Prozent auf 1,5 Mio. Euro erhöht und das EBIT sogar um 300 Prozent auf 0,8 Mio. Euro gesteigert.

Die Zahlen entsprechen laut SMC-Research den Erwartungen, weswegen audius die Prognose für 2026 bestätigt habe. Diese sehe ein Wachstum der Gesamtleistung auf über 125 Mio. Euro sowie ein EBITDA von mehr als 10 Mio. Euro vor. Auch SMC-Research sieht sich in der bisherigen Einschätzung bestätigt und hält an den Annahmen fest: Den Umsatz erwarten die Analysten bei 127,0 Mio. Euro und das EBITDA bei 10,9 Mio. Euro, wobei ein Großteil des Ertrags, wie im Vorjahr, erst in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaftet werden dürfte.

Auch das Kursziel und das Urteil der Analysten sind unverändert geblieben. Nach Einschätzung von SMC-Research spiegele der aktuelle Kurs die Aufstellung und die Perspektiven von audius nur sehr unzureichend wider. Deshalb trauen die Analysten der Aktie weiterhin ein großes Aufwärtspotenzial zu und bekräftigen das „Buy“-Votum mit einem Kursziel von 27,60 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.05.2026 um 13:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.05.2026 um 13:05 Uhr fertiggestellt und am 26.05.2026 um 13:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-26-SMC-Comment-audius_frei.pdf

 

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: audius Kaufen

Unternehmen:
audius		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
27,60 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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