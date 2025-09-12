DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,39 +0,0%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Palantir A2QA4J Alibaba A117ME Oracle 871460 Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
TOP-5-Kursziele der Analysten am 15.09.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 15.09.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

audius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M530

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0006129074

SMC Research

audius Kaufen

08:44 Uhr
audius Kaufen

Die audius SE stand im Mittelpunkt einer aktuellen Analyse von SMC Research. Darin sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf einem guten Weg, um die erhöhten Ziele für 2025 zu erreichen und das Wachstumsziel für 2026 sogar klar zu übertreffen.

Was bereits zuvor auf vorläufiger Basis gemeldet worden sei, habe audius nun auch mit dem Halbjahresbericht bestätigt: Nach dem schwachen Jahresauftakt habe im zweiten Quartal sowohl die Wachstumsdynamik als auch die Ergebnissituation deutlich verbessert werden können, so dass in Summe der ersten sechs Monate ein Umsatzwachstum um 17 Prozent auf 44,6 Mio. Euro ausgewiesen werden konnte. Ergebnisseitig habe das sehr schwache erste Quartal noch nicht kompensiert werden können, insgesamt stehe ein EBITDA-Rückgang um 10 Prozent auf 2,9 Mio. Euro in den Büchern. Das Halbjahres-EBIT sei um 24 Prozent auf 1,6 Mio. Euro gesunken, der Nettogewinn um 42 Prozent auf 0,5 Mio. Euro.

Doch die Dynamik sei intakt und lasse für das zweite Halbjahr (und auch für das Gesamtjahr) spürbare Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis erwarten. Die im August von zuvor mehr als 90 auf mehr als 100 Mio. Euro erhöhte Prognose für die Gesamtleistung sei ebenso bestätigt worden wie das neue EBITDA-Ziel von mehr als 8,0 Mio. Euro (zuvor: 7,1 Mio. Euro).

Die Zuversicht beruhe auf mehreren Faktoren. Zum einen befinde sich der große WLS-Auftrag, dessen Vorbereitung das Halbjahresergebnis noch belastet habe, seit Juni endlich im breiten Rollout und sorge nun für hohe Umsätze und für einen positiven Ergebnisbeitrag. Nicht mehr belastend seien endlich auch die beiden neuen Geschäftsbereiche AWS und MDM, darüber hinaus berichte audius von einer starken Dynamik im Software-Geschäft sowie von einer Belebung im Telekommunikationssegment. Und schließlich würden die beiden jüngsten Akquisitionen mit sechs (Ergonomics) bzw. drei (CompuSafe) Monaten in den Umsatz des zweiten Halbjahrs einfließen. All diese Faktoren würden auch 2026 für deutliches Wachstum sorgen, weswegen man davon ausgehe, dass audius das 2024 formulierte mittelfristige Ziel einer Gesamtleistung von mehr als 115 Mio. Euro (was gegenüber 2023 einem Wachstum um 50 Prozent entspreche) nicht nur sicher erreichen, sondern deutlich übertreffen werde.

Nach einer Aktualisierung der Schätzungen habe sich das Kursziel auf 26,40 Euro erhöht und signalisiere weiter ein sehr hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Diese sehe man angesichts des ungeachtet des schwierigen Umfelds starken Wachstums und der guten Chancen für wieder steigende Margen klar unterbewertet und bekräftige deswegen das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.09.2025 um 8:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.09.2025 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 15.09.2025 um 8:20 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-09-15-SMC-Update-audius_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: audius Kaufen

Unternehmen:
audius		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
26,40 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu audius

08:44 audius Kaufen SMC Research
21.08.25 audius Kaufen SMC Research
12.08.25 audius Kaufen SMC Research
10.06.25 audius Kaufen SMC Research
03.06.25 audius Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren angefallen
StockXperts Wacker Chemie: Hoher Hebel bei Konjunkturaufschwung
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen