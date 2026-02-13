Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 1,20 Prozent auf 69.661,45 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 68.834,72 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -3,8 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 55,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,09 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.076,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.047,49 US-Dollar).

Nach 564,54 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 0,27 Prozent auf 566,08 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Ripple um 09:40 auf. Es geht 2,25 Prozent auf 1,438 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,407 US-Dollar stand.

Zudem legt Monero zu. Um 1,05 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 354,90 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 351,23 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Cardano bei 0,2787 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2725 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,1646 US-Dollar) geht es um 2,14 Prozent auf 0,1681 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2820 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,2824 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 625,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (618,76 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0972 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Solana um 1,93 Prozent auf 85,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 84,28 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,22 Prozent auf 9,258 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,146 US-Dollar.

Nach 8,768 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 1,95 Prozent auf 8,939 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 1,87 Prozent auf 0,9787 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9608 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.