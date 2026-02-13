DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.760 +1,3%Euro1,1863 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Krypto-Marktbericht

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

14.02.26 09:48 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Vormittag entwickeln | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
53.558,4357 CHF 708,3074 CHF 1,34%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58.757,7928 EUR 764,8849 EUR 1,32%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
51.094,8884 GBP 670,2204 GBP 1,33%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.651.584,2882 JPY 140.179,7964 JPY 1,33%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.757,2565 USD 922,5360 USD 1,34%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.599,0401 CHF 27,0109 CHF 1,72%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.754,2720 EUR 29,2706 EUR 1,70%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.525,4884 GBP 25,6046 GBP 1,71%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
318.013,5873 JPY 5.351,4290 JPY 1,71%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.082,6719 USD 35,1803 USD 1,72%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
66,0880 CHF 1,3788 CHF 2,13%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
72,5037 EUR 1,4978 EUR 2,11%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
63,0481 GBP 1,3087 GBP 2,12%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.143,4383 JPY 273,3769 JPY 2,12%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,0764 USD 1,7959 USD 2,13%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1128 CHF 0,0327 CHF 3,03%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2208 EUR 0,0357 EUR 3,01%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0616 GBP 0,0311 GBP 3,02%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
221,3134 JPY 6,4952 JPY 3,02%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4494 USD 0,0426 USD 3,03%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
481,1428 CHF 6,0681 CHF 1,28%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
527,8513 EUR 6,5477 EUR 1,26%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
459,0115 GBP 5,7395 GBP 1,27%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
95.688,6321 JPY 1.200,6348 JPY 1,27%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 1,20 Prozent auf 69.661,45 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 68.834,72 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 5,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: -3,8 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,04 Prozent auf 55,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,09 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.076,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.047,49 US-Dollar).

Nach 564,54 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 0,27 Prozent auf 566,08 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet Ripple um 09:40 auf. Es geht 2,25 Prozent auf 1,438 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,407 US-Dollar stand.

Zudem legt Monero zu. Um 1,05 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 354,90 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 351,23 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Cardano bei 0,2787 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2725 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,1646 US-Dollar) geht es um 2,14 Prozent auf 0,1681 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2820 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,2824 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 625,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (618,76 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0972 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Solana um 1,93 Prozent auf 85,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 84,28 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,22 Prozent auf 9,258 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,146 US-Dollar.

Nach 8,768 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 1,95 Prozent auf 8,939 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 1,87 Prozent auf 0,9787 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9608 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com