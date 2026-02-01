Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, bluecrayola / Shutterstock.com

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JENOPTIK mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 1850 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS SAAT mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Zur Analyse

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von TotalEnergies von 64 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA vor Quartalszahlen von 235 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AUMOVIO nach einer Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht Mitte März mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2500 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

