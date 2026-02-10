DAX 24.922 -0,3%ESt50 6.050 +0,0%MSCI World 4.597 +0,6%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.313 +0,9%Bitcoin 57.278 -1,0%Euro 1,1863 -0,3%Öl 70,58 +2,2%Gold 5.066 +0,8%
DAX stabil -- Wall Street im Plus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Robinhood-Aktie fällt: Umsatz enttäuscht - Gewinneinbruch schwächer als erwartet Robinhood-Aktie fällt: Umsatz enttäuscht - Gewinneinbruch schwächer als erwartet
Ford-Aktie dennoch fester: Autobauer hohem Milliardenverlust Ford-Aktie dennoch fester: Autobauer hohem Milliardenverlust
NVIDIA Aktie

161,52 EUR +3,02 EUR +1,91 %
STU
191,81 USD +3,21 USD +1,70 %
BTT
Marktkap. 3,88 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

UBS AG

NVIDIA Buy

15:21 Uhr
NVIDIA Buy
NVIDIA Corp.
161,52 EUR 3,02 EUR 1,91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia vor Quartalszahlen von 235 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von 67,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies seien rund 2,5 Milliarden Dollar mehr als vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 188,54		 Abst. Kursziel*:
29,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 191,81		 Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
