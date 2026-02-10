DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.047 -0,2%Bitcoin 55.735 -3,7%Euro 1,1885 -0,1%Öl 69,77 +1,0%Gold 5.074 +1,0%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 135,69 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

DZ BANK

TotalEnergies Kaufen

19:16 Uhr
TotalEnergies Kaufen
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
64,23 EUR 1,52 EUR 2,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Totalenergies von 64 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe ein robustes Zahlenwerk veröffentlicht und mit einigen wichtigen strategischen Fortschritten geglänzt sowie mit einem guten Ausblick fu?r Wachstum und Cashflow im Jahr 2026 positive Akzente gesetzt, schrieb Analyst Werner Eisenmann am Mittwoch./ajx/jha/

. Mit der Wachstumsstrategie, den Erfolgen im Stromgeschäft, der Stärke bei LNG, dem niedrigen break-even und hohen fossilen Reserven grenzt sich TTE u.E. positiv von vielen Konkurrenten ab. Die etwas reservierte Haltung bei den Ausschu?ttungen lassen sich daher und infolge der dadurch wieder grundsoliden Bilanz gut verkraften. FW 73 Euro (DCF

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
64,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
64,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

19:16 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
13:21 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 TotalEnergies Buy UBS AG
11:26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

