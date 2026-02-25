Salesforce Aktie
Marktkap. 147,01 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 265 auf 252 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Quartal sei solide verlaufen, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Allerdings sei es nicht gut genug, um die derzeit herrschenden Sorgen über Konkurrenz für Software-Produzenten durch Künstliche Intelligenz zu zerstreuen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 252,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 191,75
|Abst. Kursziel*:
31,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 184,55
|Abst. Kursziel aktuell:
36,55%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 281,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|12:31
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|11.01.23
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.20
|Salesforce Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.16
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
