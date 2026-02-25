DAX25.277 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1803 -0,1%Öl69,89 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
MARKT USA/Kaum veränderte Eröffnung nach Nvidia-Zahlen erwartet

26.02.26 11:40 Uhr
Wenig verändert dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Im Fokus stehen die am Vorabend nach der Schlussglocke veröffentlichten Geschäftszahlen von Nvidia und deren Einordnung. Der Chip-Hersteller hat im vierten Quartal einen Gewinnsprung und einen Rekordumsatz erzielt und damit die Sorgen wegen einer möglichen Blase bei Künstlicher Intelligenz (KI) zerstreut. Nettogewinn und Umsatz übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Schätzungen des Marktes.

Gleichwohl geht es mit der Nvidia-Aktie lediglich um 1,2 Prozent nach oben. Die Volatilität im Handel mit KI-Aktien dürfte trotz der starken Ergebnisse von Nvidia anhalten, erläutert Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo Markets. Die KI-Story sei inzwischen ausgereift und Anleger wollten nun Beweise für die Monetarisierung und Ausgabendisziplin sehen, so die Strategin. Es könnten sich die KI-Wegbereiter entlang der Lieferkette, von der Stromversorgung über die Kühlung bis hin zur Vernetzung, als widerstandsfähiger erweisen. Ein Marktteilnehmer verweist zudem auf vage Aussagen zum China-Absatz bei Nvidia.

Der mäßige Aufschlag der Nvidia-Aktie sage wahrscheinlich mehr über den breiteren Markt aus als über die Ergebnisse des Unternehmens, heißt es. Investoren hätten die ersten Monate des Jahres 2026 damit verbracht, sich darüber Sorgen zu machen, wie KI Branchen wie den Software-Sektor sowie die aggressiven Kapitalausgabepläne der großen Technologiekonzerne umkrempeln könnte.

Auf der Konjunktur-Agenda stehen am Berichtstag lediglich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Salesforce um 3,1 Prozent nach unten. Die Quartalszahlen des SAP-Konkurrenten fielen zwar besser als erwartet aus, der Ausblick blieb auf der Umsatzseite blieb aber unter der Markterwartung. CEO Marc Benioff betonte in einer Telefonkonferenz, er lasse sich von dem Ausverkauf bei Softwareunternehmen in den vergangenen Wochen nicht beirren.

Die Papiere von Nutanix schießen um 23 Prozent nach oben. Das Cloud-Computing-Unternehmen hat sich mit AMD für ein 250-Millionen-Dollar-Projekt zusammengetan, um eine Infrastrukturplattform zur Unterstützung von KI-Anwendungen zu entwickeln.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 05:41 ET (10:41 GMT)

