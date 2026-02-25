DAX 25.284 +0,4%ESt50 6.197 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8390 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1801 -0,1%Öl 69,83 -1,6%Gold 5.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Gerresheimer-Aktie bricht zweistellig ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus Gerresheimer-Aktie bricht zweistellig ein: BaFin weitet Prüfung aus - neue Bilanzierungsfragen im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ADTRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
ADTRAN Aktien-Sparplan
9,15 EUR +0,13 EUR +1,44 %
STU
10,68 USD +0,12 USD +1,14 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 717,23 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C7M6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US00486H1059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADTN

Warburg Research

ADTRAN Buy

11:56 Uhr
ADTRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
ADTRAN Holdings Inc
9,15 EUR 0,13 EUR 1,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adtran Holding nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen zum Umsatz und zur Profitabilität im ersten Geschäftsquartal seien in der Tendenz leicht besser als die jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: ADTRAN Buy

Unternehmen:
ADTRAN Holdings Inc		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,03 €		 Abst. Kursziel*:
16,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

11:56 ADTRAN Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

dpa-afx Starke Zahlen Adtran Networks-Aktie fester: Operativ deutlich mehr verdient - KI-Boom treibt Wachstum an Adtran Networks-Aktie fester: Operativ deutlich mehr verdient - KI-Boom treibt Wachstum an
finanzen.net Ausblick: ADTRAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Erste Schätzungen: ADTRAN präsentiert Quartalsergebnisse
EQS Group EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingebracht
EQS Group EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 2.468 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 8.825 Performance Stock Units (PSUs) im ...
EQS Group EQS-News: ADTRAN Holdings, Inc. reports fourth quarter and full year 2025 financial results 
EQS Group EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Acquisition of 2,468 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 8,825 Performance Stock Units (PSUs) (granted ...
EQS Group EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Acquisition of 2,690 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 8,825 Performance Stock Units (PSUs) (granted ...
EQS Group EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 15,566 shares in ADTRAN Hold-ings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 65,359 Performance Stock Units (PSUs) (granted ...
RSS Feed
ADTRAN Holdings Inc zu myNews hinzufügen