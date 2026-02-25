ADTRAN Aktie
Marktkap. 717,23 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A3C7M6
ISIN US00486H1059
Symbol ADTN
ADTRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adtran Holding nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen zum Umsatz und zur Profitabilität im ersten Geschäftsquartal seien in der Tendenz leicht besser als die jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Zusammenfassung: ADTRAN Buy
|Unternehmen:
ADTRAN Holdings Inc
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,03 €
|Abst. Kursziel*:
16,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
