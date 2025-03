Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite stieg am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,46 Prozent auf 18.552,73 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,152 Prozent auf 18.312,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18.285,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18.144,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.604,47 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 1,96 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 05.02.2025, einen Wert von 19.692,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19.700,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15.939,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 sank der Index bereits um 3,78 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 20.118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17.956,60 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astronics (+ 24,80 Prozent auf 24,91 USD), Strategy (+ 12,14 Prozent auf 308,55 USD), AAON (+ 8,89 Prozent auf 81,94 USD), Compugen (+ 7,74 Prozent auf 1,81 USD) und Microvision (+ 6,45 Prozent auf 1,32 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cutera (-63,26 Prozent auf 0,12 USD), Daktronics (-14,90 Prozent auf 12,20 USD), OSI Systems (-5,72 Prozent auf 180,71 USD), ADTRAN (-4,74 Prozent auf 9,45 EUR) und Forward Air (-4,29 Prozent auf 21,20 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 61.026.876 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,314 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net