Finanzpaket geschürt: DAX klar höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- CrowdStrike schreibt rote Zahlen -- Bafin verhängt Millionenstrafe gegen Deutsche Bank -- BYD, adidas & Bayer im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch von seinen starken Verlusten vom Vortag erholen.

So ging der DAX am Dienstag mit einem deutlichen Minus von 3,54 Prozent bei 22.326,81 Punkten in den Feierabend. Zur Wochenmitte zeigt er sich etwa eine Stunde vor Handelsstart wieder mit klaren Gewinnen.

Der TecDAX notiert vorbörslich ebenso mit Aufschlägen.

Nach den starken Schwankungen der vergangenen Tage deutet sich beim DAX am Mittwoch ein klarer Kursanstieg an. Ausschlaggebend dafür sei ein historisches Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur, das am Vorabend von der Union und der SPD beschlossen wurde. Geplant ist eine Lockerung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sowie die Schaffung eines Sondervermögens von 500 Milliarden Euro zur Modernisierung der Infrastruktur. In Hinblick auf Tempo und Tragweite sei das Maßnahmenpaket mit der deutschen Wiedervereinigung vergleichbar. Ökonomen werden ihre Wachstumsschätzungen in den kommenden Tagen überarbeiten - bereits jetzt zeichnet sich jedoch ein erheblicher Anpassungsbedarf nach oben für die Prognose von 1,0 Prozent im Jahr 2026 ab.

Zudem gibt es auf internationaler Ebene erste Anzeichen einer Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach dem jüngsten Eklat im Weißen Haus.

