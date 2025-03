Rote Zahlen

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler geht angesichts des schwierigen Umfelds in der Automobilindustrie vorsichtig in das neue Jahr.

Vorstandschef Klaus Rosenfeld peilt vor Sondereffekten eine Gewinnmarge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern von drei bis fünf Prozent an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Analysten lagen mit ihren Schätzungen bisher am oberen Ende der Spanne. Der "vorsichtig optimistische Ausblick" trage den voraussichtlich weiter schwankungsanfälligen Bedingungen Rechnung, hieß es zur Begründung. Beim Umsatz peilt Schaeffler nach dem Zukauf des Antriebsspezialisten Vitesco 23,0 bis 25,0 Milliarden Euro an. Fachleute hatten das in diesem Rahmen erwartet.

Im vergangenen Jahr rutschte Schaeffler auch wegen eines im November angekündigten Stellenabbauprogramms in die Verlustzone. Auf die Aktionäre des Konzerns entfiel ein Verlust auf 632 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler noch einen Gewinn von 309 Millionen Euro ausgewiesen. Vorläufige Zahlen hatten die Franken bereits mitgeteilt. Der Umsatz war dank der Konsolidierung von Vitesco von 16,3 auf 18,2 Milliarden Euro gestiegen. Die operative Marge sackte von 7,3 auf 4,5 Prozent ab. Die Dividende soll von 0,45 Euro ein Jahr zuvor auf 25 Cent sinken.

Die an XETRA notierten Schaeffler-Aktien geben zeitweise 2,05 Prozent auf 4,51 Euro nach.

